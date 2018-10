O advogado Ibaneis Rocha (MDB) foi eleito o novo governador do Distrito Federal neste domingo (28). Com 98,81% das urnas apuradas, ele tinha 69,78% dos votos válidos. O atual governador, Rodrigo Rollemberg (PSB), recebeu apenas 30,22% dos votos.

Ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do DF, Ibaneis surpreendeu nas eleições locais ao ir para o segundo turno. No início da campanha, ele aparecia na lanterna das pesquisas de intenção de voto e acabou subindo na reta final.

No primeiro turno, ele havia recebido 41,97% dos votos válidos. Rollemberg, o segundo, teve 13,94%.

Entre os onze candidatos que brigaram pelo governo do DF, Ibaneis tinha o maior patrimônio declarado: 94 milhões de reais, quase vinte vezes o patrimônio do segundo com mais bens, Alberto Fraga (DEM), que declarou possuir 4,8 milhões de reais.

Ele bancou praticamente sozinho sua campanha. Foi responsável por colocar do próprio bolso 3,5 milhões de reais.