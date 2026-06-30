Deputados do Rio aprovam arma de eletrochoque para mulheres
Projeto ainda passará pelo crivo do governador em exercício, Ricardo Couto
No último dia de trabalho antes do recesso, deputados estaduais do Rio aprovaram nesta terça-feira, 30, uma série de projetos, entre eles o que permite o porte de arma não letal de eletrochoque por mulheres. O texto também inclui o spray de pimenta, que, no entanto, está liberado para mulheres no estado desde o ano passado. Cabe agora ao governador em exercício, Ricardo Couto, sancionar ou vetar o texto.
Pela proposta, mulheres maiores de 18 anos passam a ter o direito de comprar e carregar com elas a chamada arma de incapacitação neuromuscular não letal por eletrochoque. O equipamento de defesa, pelas regras do projeto, só pode ser vendido por lojas especializadas, com a limitação de uma arma por pessoa. Na compra, seria necessário apresentar documento de identidade com foto, “comprovando a condição de mulher, bem como comprovante de residência no estado”.
Na justificativa do texto, que gerou polêmica durante a tramitação, deputados defendem o acesso seguro e eficaz a armas não letais para legítima defesa. Os autores, Sarah Poncio (SDD) e Rodrigo Amorim (PL), citam a violência contra a mulher como uma grave realidade do Rio de Janeiro, onde os índices de feminício são colocados como alarmantes.