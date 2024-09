Deputados da Alerj fazem ‘visita surpresa’ para fiscalizar Rock in Rio em meio a críticas

Um grupo de deputados estaduais do Rio entrou em rota de colisão com o Rock in Rio, festival marcado para começar na capital fluminense em três dias. Nesta terça-feira, 10, a Assembleia aprovou uma vistoria no Parque Olímpico, local onde o evento vai acontecer. Como motivo, os parlamentares alegaram falta de informações dos organizadores sobre o atendimento às exigências do Corpo de Bombeiros, para que fosse emitida uma autorização. A iniciativa partiu do grupo que conduz a CPI da Transparência na Casa. Na visita, foi informado pela organização que “todas as exigências serão cumpridas” até o primeiro dia do festival.

Em reunião dessa mesma cúpula, nesta manhã, o ex-comandante da Defesa Civil e dos Bombeiros, Leandro Monteiro, informou não ter assinado permissão para que o evento acontecesse. Ele chefiava a secretaria responsável pelos órgãos até a semana passada, quando foi exonerado. A informação dada por Monteiro foi o que levou os parlamentares da CPI a aprovarem a ação de fiscalização.

No encontro na Alerj, também estavam presentes o comandante do Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Santos Ferreira, e o secretário de Defesa do Consumidor, Guttemberg Fonseca. Os dois também farão parte da equipe para a vistoria.

“A preocupação dessa CPI é saber de que forma o governo está conduzindo a questão da segurança da população em grandes eventos até porque, infelizmente, tivemos três mortes em eventos recentes. Não somos contra a realização porque traz renda para o estado, mas é preciso mais transparência e responsabilidade na questão da segurança”, explicou nesta manhã o presidente da comissão, deputado Alan Lopes (PL).

Durante a visita, já na tarde desta terça, os deputados foram recebidos pelo diretor geral de Operações do Rock in Rio, Ricardo Acto. O recado dado pela organização foi de que o cronograma está sendo cumprido normalmente e todas as obrigações serão cumpridas antes do início do festival. Para os deputados, contudo, o tempo é muito curto para que sejam emitidos alvarás para todas as mais de 100 instalações do evento.

Marcado para começar na próxima sexta-feira, 13, o Rock in Rio terá ao todo quatro dias de evento, nos próximos dois fins de semana. Para esta quarta-feira, está marcado o evento teste do festival.