Deputado vai pedir quebra de sigilo do irmão e do pai de Mauro Cid

O deputado Duarte Júnior (PSB-MA) vai apresentar requerimentos à CPI do 8 de Janeiro, que investiga os atos golpistas na Esplanada dos Ministérios, pedindo a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Daniel Barbosa Cid e do general Mauro Cesar Lourena Cid, respectivamente irmão e pai do ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Os requerimentos do deputado deverão ser analisados na semana que vem, quando a comissão retoma os trabalhos.

O parlamentar acredita que a quebra de sigilo dos parentes de Mauro Cid pode trazer informações sobre o financiamento dos atos golpistas. “Precisamos verificar a origem e o destino do dinheiro que circulou pelas contas da família do coronel Mauro Cid, pois talvez estejamos diante de recursos públicos financiando atos antidemocráticos”, disse Duarte Júnior, lembrando que a Polícia Federal identificou depósitos considerados suspeitos.

Nos requerimentos, o deputado ressalta que Mauro Cesar Lourena Cid foi colega de turma do ex-presidente Jair Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, por isso a necessidade de verificar também as ligações telefônicas e as movimentações financeiras do general.

Siga