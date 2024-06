Deputado propõe criação de “Mega da Virada dos Gaúchos”

Na tentativa de arrecadar recursos para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes que arrasaram o estado no último mês, o deputado federal Maurício Neves (PP-SP) apresentou um projeto de lei que propõe a criação da “Mega da Virada dos Gaúchos”, uma nova loteria que serviria como uma espécie de vaquinha voltada para socorrer os 471 municípios atingidos pelas inundações que já mataram 169 pessoas e deixaram mais de 600 mil desabrigados.

A proposta estabelece que o sorteio seja realizado nos dias 20 de setembro de cada ano, data em que se celebra o “Dia do Gaúcho”. A ideia é destinar todo o prêmio para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

No projeto, Neves definiu as áreas prioritárias para receber os recursos arrecadados: 20% do valor deve ser voltado para a recuperação de escolas, 20% para a reconstrução de hospitais, 20% para recuperar estradas, 20% para reconstruir prédios públicos em geral e 20% para ajudar na assistência aos desabrigados – em especial crianças e idosos

“A exemplo do que o Brasil faz todos os anos com a Mega da Virada, o que se pretende é que cada um possa, numa espécie de grande bolão ou vaquinha, contribuir para uma verdadeira virada desta triste situação, cada qual comprando um jogo que seja para que os gaúchos possam se restabelecer o quanto antes”, escreveu o parlamentar ao apresentar o projeto de lei.

Os sorteios seriam feitos pela Caixa Econômica Federal e durariam o tempo necessário para a recuperação do estado. “Enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul, declarado e reconhecido pelo Poder Executivo, as parcelas poderão ser utilizadas para aquisição de insumos, materiais e equipamentos necessários ao restabelecimento do funcionamento normal dos serviços públicos essenciais no Estado”, completou.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) calcula que as enchentes do Rio Grande do Sul causaram prejuízos na casa de R$ 4,6 bilhões e afetaram 78% das cidades gaúchas.