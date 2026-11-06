Deputadas do PSOL e do PCdoB recebem ameaças de morte com teor nazista

As deputadas estaduais Dani Monteiro (PSOL), Renata Souza (PSOL) e Dani Balbi (PCdoB) denunciaram ter recebido um e-mail com ameaças de morte e teor neonazista na madrugada de quarta-feira 4. Além delas, a mensagem mencionava outras parlamentares negras, como Ediane Maria do Nascimento (PSOL-SP) e Paula da Bancada Feminista (PSOL-SP), bem como o Movimento Pretas, comandado por Mônica Seixas (PSOL-SP).

Em vídeo publicado nas redes sociais, gravado durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Balbi contou detalhes do que foi escrito no e-mail: “Sou discípulo nazista e foragido da Justiça. Somos nazistas integralistas, estupramos e matamos, e nós, a juventude da extrema direita, estamos cansados de vocês”.

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“As mensagens continham ameaças de estupro, estupro de vulneráveis e pedofilia. Uma violência absurda, que não será silenciada e muito menos ficará impune!”, acrescentou a parlamentar na legenda da publicação. “Não me surpreende que a extrema direita tente, mais uma vez, intimidar, desestabilizar e afastar mulheres que chegaram aos espaços de poder pela vontade popular, de forma democrática.”

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As deputadas enviaram ofícios à Coordenadoria Institucional de Segurança e à Presidência da Alerj, no qual solicitaram a preservação do e-mail e dos metadados — um conjunto de dados que pode ajudar a localizar a origem do material enviado. A Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos e de Ódio da Polícia Federal (CCOD/CGCIBER/PF) também foi acionada. Até o momento, o autor do conteúdo criminoso ainda não foi identificado.