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Política

Decisão de Lula em proibir bets provoca divergências dentro do Planalto

Ala do governo diz que o presidente foi incensado pela ex-primeira-dama e que MP não resolverá problema do endividamento nem ajudará a combater o vício

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 15h00
Lula, presidente do Brasil, com barba e cabelos brancos, veste terno cinza e camisa clara, mãos unidas em frente ao corpo, expressão séria. Ao fundo, bandeiras do Brasil e do Mercosul.
O presidente Lula - 01/10/2026 (Evaristo Sá/AFP)
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A decisão tomada pelo presidente Lula na semana passada de assinar uma Medida Provisória que proíbe as bets no Brasil gerou insatisfação em integrantes do governo que atuaram diretamente no processo de regulamentação das casas de apostas no Brasil no início do governo petista.

Essa ala sustenta que o presidente agiu por impulso, motivado pelas eleições e pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Além disso, argumentam que a proibição não vai resolver o problema da ludopatia e do endividamento dos apostadores – questões usadas como justificativas pelo Planalto.

“As apostas online passaram a representar uma nova e crescente demanda de saúde pública. O problema vai além da perda financeira: o transtorno do jogo está associado a ansiedade, depressão, perda de controle, alterações no sono e no humor, conflitos familiares, isolamento, prejuízos às relações pessoais e profissionais e maior uso de álcool e outras drogas”, diz um trecho do texto da Medida Provisória.

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O governo Lula montou um gabinete de crise na Casa Civil para monitorar a situação das bets. Esse grupo tem se reunido diariamente no Palácio do Planalto em encontros marcados por algumas discussões acaloradas. Um membro importante do governo que discorda da decisão tomada pelo presidente contou que, mesmo após a decisão de Lula proibir as bets, 30.000 novos sites de apostas foram criados e já estão em plena operação.

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Outro argumento do grupo é o de que o presidente comprou uma briga desnecessária com emissoras de televisão e clubes de futebol, muitos deles patrocinados pelas bets, às vésperas do primeiro turno das eleições que devem ser uma das mais acirradas da história.

A aposta de Lula é de que o anúncio sobre a proibição das casas de apostas ajude o presidente a abrir vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) na corrida pelo Planalto. Pesquisa divulgada pelo Datafolha na quinta-feira mostra que 78% da população é a favor do fim das bets.

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