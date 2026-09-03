De cobertura a caviar: as vantagens que Castro recebeu da Refit, segundo PF

Investigações da Polícia Federal que levaram à Operação Sem Refino 2 indicam que o ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL) recebeu uma série de vantagens de um esquema liderado pelo Grupo Refit, acusado de crimes como gestão fraudulenta, lavagem de capitais, evasão de divisas e sonegação fiscal. Castro teria se beneficiado com o aluguel subfaturado da cobertura onde vive na Barra da Tijuca e também da posse de uma mansão em Petrópolis. Chama atenção ainda uma compra de R$ 10,5 mil reais em caviar de alto padrão, cuja conta foi paga por empresa de um advogado que seria o operador do grupo.

O sigilo da decisão sobre a operação foi derrubado nesta quinta-feira, 3, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No dia 14 de agosto, Castro foi alvo de buscas da Polícia Federal numa apuração sobre supostas irregularidades na concessão de licenças ambientais para a Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, do empresário Ricardo Magro, que se encontra foragido. A investigação aponta condutas e indícios de que o político atuou para favorecer interesses do grupo petroquímico. Em paralelo, os agentes levantaram que haveria um esquema de lavagem de capitais e de ocultação de patrimônio para beneficiar o ex-governador.

A PF afirma que havia uso de terceiros para pagar gastos cotidianos de Castro incompatíveis com seus rendimentos lícitos. A defesa do político, em nota, nega “qualquer participação em esquema de lavagem de dinheiro, recebimento de vantagem indevida ou favorecimento a terceiros”.

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Cobertura na Barra

O esquema também teria ocultado a posse de uma mansão no condmínio Locanda Residenze, em Petrópolis. A PF afirma que Castro geria toda a infraestrutura do imóvel, agindo como dono, embora o endereço fosse registrado em nome da Concrecasa Construções Inteligentes Ltda. A administradora da empresa, Carolina Gonçalves Xavier Pereira, possui fortes vínculos societários com o empresário Luiz Fernando Gomes. Este, por sua vez, é dono da empresa Enge Prat Engenharia e Serviços, que firmou onze contratos com o governo do Rio na gestão de Castro. Os valores desses contratos somam 55,2 milhões de reais, com 49,6 milhões desse total firmados sem licitação.

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Castro cuidava da rotina de segurança, recebia contas de luz no celular e geria intervenções na casa, ressalta a decisão de Moraes. O que o ex-governador chamava de “minha obra” incluiria a instalação de uma adega climatizada de 245 mil reais. O arquivo PDF do projeto era noemado como “AP Adega Claudio Castro”.

Compra de caviar