Datafolha: Paes mantém larga vantagem, com 59%, mas Ramagem sobe 6 pontos e vai a 17%

Nova pesquisa Datafolha sobre a disputa à prefeitura do Rio, divulgada nesta quinta-feira, 19, mostra que o prefeito Eduardo Paes (PSD) mantém ampla vantagem sobre os adversários, com chance de sair vitorioso já no primeiro turno, totalizando 59% das intenções de voto. O percentual é o mesmo do último levantamento do instituto, do dia 5 deste mês. No entanto, assim como na pesquisa Quaest de ontem, o candidato Alexandre Ramagem (PL), que vinha patinando, surpreendeu ao ganhar pontos entre o eleitorado: pelo Datafolha, subiu de 11% para 17%.

A oscilação do candidato bolsonarista está no limite da margem de erro, que é de 3 pontos para mais ou para menos, mas há uma tendência de alta. Na última pesquisa, feita logo após o início da campanha da TV — em que tem aparecido como o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio —, o delegado já havia passado de 9% para 11%. Já o candidato Tarcísio Motta (PSOL) continua na terceira colocação, agora com 7%, 1 ponto acima do levantamento do dia 5.

Também pontuaram Marcelo Queiroz (PP), com 2%; e Rodrigo Amorim (União Brasil) , Juliete Pantoja (UP), Carol Sponza (Novo ) e Cyro Garcia (PSTU), todos com 1% cada. Henrique Simonard (PCO) não atingiu 1%.

A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RJ-01318/2024. Foram ouvidos 1.106 eleitores entre terça e quarta desta semana.

Confira os números: Eduardo Paes (PSD): 59%

59% Alexandre Ramagem (PL): 17%

17% Tarcísio Motta (PSOL): 7%

7% Marcelo Queiroz (PP): 2%

2% Rodrigo Amorim (União Brasil): 1%

1% Cyro Garcia (PSTU): 1%

1% Juliete Panjota (UP): 1%

1% Carol Sponza (Novo): 1%

1% Henrique Simonard (PCO): 0%

0% Votos em branco/nulo/ou em nenhum: 8%

8% Não sabem: 4% Segundo o Datafolha, 8% dos entrevistados declararam que pretendem anular o voto. Esse grupo apresenta uma tendência de queda na sequência dos levantamentos do instituto: era 11% há duas semanas e 14% no início de julho. Continua após a publicidade Tanto Paes como Ramagem oscilaram positivamente na pesquisa espontânea, em que o entrevistado declara seu voto sem que lhe sejam apresentadas as opções. O prefeito saiu de 39% para 44% das menções em duas semanas (tinha 31% no fim de agosto), enquanto o deputado do PL foi de 7% para 11%. Tarcísio foi citado por 3% dos entrevistados. O levantamento mostra que Ramagem vem conseguindo ampliar cada vez mais sua taxa de conhecimento —subiu de 54% para 68%. Continua após a publicidade Associado ao crescimento nas intenções de votos, a exposição do candidato do PL também ampliou a rejeição ao seu nome. Declararam não votar de jeito nenhum no bolsonarista 37% dos entrevistados, uma alta de 8 pontos percentuais em relação à última pesquisa, feita há duas semanas, e de 14 p.p. em relação à realizada há pouco menos de um mês, em 20 e 21 de agosto. Os dados mostram que Ramagem finalmente conseguiu avançar de forma significativa entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022. O candidato subiu de 29% nesse grupo para 41%, enquanto Paes oscilou negativamente de 45% para 38% — a margem de erro neste recorte da pesquisa é de 5 pontos percentuais. A associação a Bolsonaro é a principal aposta de Ramagem nesta reta final de campanha. Nesta semana, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou de evento ao lado do candidato. A previsão é que o ex-presidente desembarque no Rio de Janeiro na última semana a fim de atrair mais bolsonaristas para seu ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).