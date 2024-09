Datafolha: Paes mantém ampla vantagem, com 59%; Ramagem tem 11%, e Tarcísio, 6%

Pesquisa Datafolha sobre a corrida para a Prefeitura do Rio divulgada nesta quarta-feira, 05, mostra que o prefeito Eduardo Paes (PSD) segue liderando com ampla vantagem, de 59%, mantendo a possibilidade de reeleição ainda no primeiro turno. E Paes vem subindo pontos a cada levantamento: há duas semanas, o instituto apontava o prefeito com 56%; em julho, com 53%.

Atrás do político do PSD, vem Alexandre Ramagem (PL), com 11%. O bolsonarista tinha 9% na pesquisa anterior, e 7% na de julho. Com o favoritismo de Paes, a campanha de Ramagem vem apostando no horário eleitoral da TV, que teve início na última sexta-feira. Já Tarcísio Motta (PSOL) aparece em terceiro lugar, com 6% – ele caiu um ponto na comparação com a última pesquisa, e três em relação ao percentual de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa de hoje foi contratada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo e está registrada no TSE com o número RJ-07390/2024. Foram ouvidos 1.106 eleitores entre terça e quarta-feira desta semana.

Ainda pontuaram Rodrigo Amorim (União Brasil), que soma 2%; e Marcelo Queiroz (PP), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo), todos estes com 1%. Embora citado, Henrique Simonard (PCO) não chega a 1%. O nome do União Brasil, no entanto, teve a candidatura indeferida nesta quinta-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ).

Confira os números:

Eduardo Paes (PSD): 59%

59% Alexandre Ramagem (PL): 11%

11% Tarcísio Motta (PSOL): 6%

6% Rodrigo Amorim (União Brasil): 2%

Marcelo Queiroz (PP): 1%

1% Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete Panjota (UP): 1%

1% Carol Sponza (Novo): 1%

1% Henrique Simonard (PCO): 0%

Votos em branco/nulo/ou em nenhum: 11%

Não sabem: 7%