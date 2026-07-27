Datafolha: nova pesquisa testa disputa entre João Campos e Raquel Lyra em Pernambuco

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O Datafolha divulgará nova pesquisa eleitoral em Pernambuco nesta sexta-feira (31). O levantamento testará a disputa pelo governo, as duas vagas no Senado e o cenário presidencial, incluindo avaliação do governo estadual e o peso de apoios políticos. Fique por dentro dos nomes e dos cenários que podem definir as eleições!

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O Datafolha vai testar as disputas pelo governo de Pernambuco e pelas duas vagas do estado no Senado em uma pesquisa prevista para ser divulgada na sexta-feira, 31. O levantamento vai ouvir 1.022 eleitores entre terça, 28, e quinta, 30, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

No cenário estimulado para o Palácio do Campo das Princesas, o levantamento apresentará os nomes de João Campos, Raquel Lyra, Ivan Moraes, Renan Hallais e Camila Falcão. Além das eleições estaduais, a pesquisa também medirá a disputa presidencial entre os eleitores de Pernambuco, com um cenário de primeiro turno e um eventual confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Como será testada a disputa pelo governo estadual?

O Datafolha fará uma pergunta espontânea sobre a intenção de voto para governador e apresentará um cenário estimulado com os cinco possíveis candidatos.

A pesquisa também medirá a rejeição aos nomes testados e simulará um segundo turno entre João Campos e Raquel Lyra.

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O questionário incluirá ainda duas perguntas sobre a atual administração estadual: uma para avaliar o governo de Raquel Lyra em uma escala de ótimo a péssimo e outra para medir a aprovação ou desaprovação do trabalho da governadora.

Qual será o peso dos apoios políticos?

O levantamento perguntará aos eleitores como reagiriam ao apoio de Lula, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado a candidatos ao governo de Pernambuco.

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Em cada caso, o entrevistado poderá responder se o apoio o levaria a escolher o candidato com certeza, se poderia fazê-lo votar no nome indicado ou se o impediria de votar em um candidato apoiado por aquele político.

Quem estará nos cenários para o Senado?

A pesquisa apresentará dois cartões para a eleição ao Senado, na qual cada eleitor poderá escolher dois candidatos.

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No primeiro cenário, serão testados Carlos Sant’anna, Eduardo da Fonte, Fernando Dueire, Humberto Costa, Marília Arraes, Mendonça Filho, Miguel Coelho, Paulo Rubem Santiago, Pastor Wellington Carneiro e Silvio Nascimento.

No segundo, Fernando Dueire deixa a lista e Túlio Gadêlha passa a ser incluído. Os demais nomes permanecem.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O que será medido na disputa presidencial?

Na corrida pela Presidência, o Datafolha testará Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Augusto Cury, Cabo Daciolo, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Leonardo Avalanche e Edmilson Costa.

O levantamento também medirá a rejeição aos possíveis candidatos, um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro e a avaliação do governo federal.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.