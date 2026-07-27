Datafolha: nova pesquisa testa disputa entre João Campos e Raquel Lyra em Pernambuco
Levantamento também vai medir dois cenários para o Senado e a disputa presidencial
O Datafolha vai testar as disputas pelo governo de Pernambuco e pelas duas vagas do estado no Senado em uma pesquisa prevista para ser divulgada na sexta-feira, 31. O levantamento vai ouvir 1.022 eleitores entre terça, 28, e quinta, 30, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
No cenário estimulado para o Palácio do Campo das Princesas, o levantamento apresentará os nomes de João Campos, Raquel Lyra, Ivan Moraes, Renan Hallais e Camila Falcão. Além das eleições estaduais, a pesquisa também medirá a disputa presidencial entre os eleitores de Pernambuco, com um cenário de primeiro turno e um eventual confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro.
Como será testada a disputa pelo governo estadual?
O Datafolha fará uma pergunta espontânea sobre a intenção de voto para governador e apresentará um cenário estimulado com os cinco possíveis candidatos.
A pesquisa também medirá a rejeição aos nomes testados e simulará um segundo turno entre João Campos e Raquel Lyra.
O questionário incluirá ainda duas perguntas sobre a atual administração estadual: uma para avaliar o governo de Raquel Lyra em uma escala de ótimo a péssimo e outra para medir a aprovação ou desaprovação do trabalho da governadora.
Qual será o peso dos apoios políticos?
O levantamento perguntará aos eleitores como reagiriam ao apoio de Lula, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado a candidatos ao governo de Pernambuco.
Em cada caso, o entrevistado poderá responder se o apoio o levaria a escolher o candidato com certeza, se poderia fazê-lo votar no nome indicado ou se o impediria de votar em um candidato apoiado por aquele político.
Quem estará nos cenários para o Senado?
A pesquisa apresentará dois cartões para a eleição ao Senado, na qual cada eleitor poderá escolher dois candidatos.
No primeiro cenário, serão testados Carlos Sant’anna, Eduardo da Fonte, Fernando Dueire, Humberto Costa, Marília Arraes, Mendonça Filho, Miguel Coelho, Paulo Rubem Santiago, Pastor Wellington Carneiro e Silvio Nascimento.
No segundo, Fernando Dueire deixa a lista e Túlio Gadêlha passa a ser incluído. Os demais nomes permanecem.
O que será medido na disputa presidencial?
Na corrida pela Presidência, o Datafolha testará Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Augusto Cury, Cabo Daciolo, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Leonardo Avalanche e Edmilson Costa.
O levantamento também medirá a rejeição aos possíveis candidatos, um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro e a avaliação do governo federal.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.