Datafolha: Em BH, Engler, Fuad e Tramonte empatam em votos válidos

A nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 5, sobre as eleições para a prefeitura de Belo Horizonte indicam um empate entre os três candidatos que lideram a corrida eleitoral, mas com um sutil distanciamento do atual prefeito Fuad Noman (PSD) que soma 25% dos votos válidos e agora está atrás do deputado estadual Bruno Engler (PL), que lidera com 26%. Eles estavam com 24% dos votos na última pesquisa, divulgada na quinta-feira, 3.

Candidato do Republicanos, o apresentador de TV Mauro Tramonte permanece com 23% dos votos válidos. O levantamento considera os votos válidos, com a exclusão dos brancos e nulos, seguindo os mesmos moldes adotados pela Justiça Eleitoral na apuração do resultado.

Neste cenário, a disputa se encaminha para o segundo turno. Para ser definida no primeiro turno, o candidato precisa de 50% mais um dos votos válidos.

A pesquisa ouviu 1.674 eleitores da capital mineira entre esta sexta-feira, 4, e este sábado, 5. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e tem nível de confiança de 95%. O levantamento, encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o código MG-05500/2024.

Em quarto lugar aparece a deputada federal Duda Salabert (PDT), que manteve 10%, seguida pelo presidente da Câmara Municipal Gabriel (MDB), com 8%. Este último está empatado com o candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rogério Correia (PT), que teve queda e passou de 6% para 5%. Na sequência, está Carlos Viana (Podemos). Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU) e Lourdes Francisco (PCO) não somaram pontos.

Empate triplo e segundo turno

O empate se mantém no cenário com os votos totais, que incluem brancos e nulos: Engler lidera com 24%, Fuad tem 23% e Tramonte continua com 21%. Segundo o levantamento, 4% dos eleitores estão indecisos e 5% devem votar nulo ou em branco.

A pesquisa espontânea, sem os nomes dos candidatos, mostra Fuad e Engler empatados com 18%. Tramonte somou 13% e 25% dos entrevistados não souberam responder.

Embora lidere no primeiro turno, Engler perderia tanto para o atual prefeito quanto para Tramonte no segundo turno. Fuad venceria por 46% a 40%. Na disputa contra Tramonte, seria batido em 46% a 38%.

Caso Fuad e Tramonte se enfrentem, o prefeito de Belo Horizonte venceria, mas a disputa seria apertada: 43% a 41%.