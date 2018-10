Nova pesquisa do instituto Datafolha mostra Jair Bolsonaro (PSL) com 59% das intenções de voto, contra 41% de Fernando Haddad (PT). Os dois candidatos oscilaram dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais. Bolsonaro, que aparecia com 58%, oscilou para cima. Haddad, que tinha 42%, para baixo.

Os números dizem respeito aos votos válidos, que desconsideram brancos, nulos e indecisos. Em relação ao totais de votos, Bolsonaro passou de 49% para 50% e Haddad, de 36% para 35%. As intenções de voto em branco eram 8% e agora são 10%, enquanto os que pretendiam votar nulo eram 6% e agora são 5%.

A pesquisa mostrou que Haddad é o candidato com a maior rejeição, com 54% de eleitores que dizem não cogitar votar nele no segundo turno das eleições. 33% dizem que com certeza votariam e 12% afirmaram que podem votar. Do outro lado, são 41% os que descartam o voto em Bolsonaro, contra 48% que votaram nele com certeza e 10% que dizem que poderão votar.

A pesquisa Datafolha ouviu 9.128 pessoas entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e registrado na Justiça Eleitoral sob a identificação BR-07528/2018.