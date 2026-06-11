Damares manobra para blindar governadora do DF da crise do BRB

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A senadora Damares Alves se movimenta para descolar a governadora Celina Leão da crise financeira do BRB, que enfrenta um rombo de R$ 8,8 bilhões. A convocação do secretário de Economia do DF visa investigar os impactos nos cofres públicos e blindar politicamente a governadora. O banco busca empréstimo e securitização.

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A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) se movimenta nos bastidores para descolar a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), da crise financeira que o Banco de Brasília (BRB) enfrenta. Para isso, formalizou na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) um pedido de convocação do secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino José de Oliveira.

O documento sinaliza que as medidas para equilibrar as finanças do BRB não são suficientes e podem reduzir a capacidade de investimento da capital federal em um futuro próximo, o que afetaria a execução de políticas públicas e a realização de concursos.

Nesta terça-feira (9), em discurso na CAE, Damares Alves chegou a afirmar que o “BRB não é mais um problema só do DF, ele é um problema do Brasil”.

Apesar da premissa aparentemente técnica de investigar os impactos da crise nos cofres do Banco de Brasília e demonstrar como a má gestão do orçamento público pode comprometer os serviços essenciais à população brasiliense, o convite ao secretário é interpretado como um movimento estratégico da senadora para blindar a governadora Celina Leão, afastando-a do desgaste eleitoral gerado à imagem de Ibaneis Rocha após o escândalo do Master.

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O presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, que também compareceu à audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado nesta terça-feira, classificou a situação do Banco de Brasília como “cruel”. O executivo estima que as transações com o Master, de Daniel Vorcaro, criaram um rombo de 8,8 bilhões de reais para os cofres da instituição.

A estratégia para sanar esse prejuízo é tomar emprestados 6,6 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), o que ainda depende de acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal e de aprovação na Câmara Legislativa. Os 2,2 bilhões de reais restantes para equalizar as contas virão da securitização da dívida ativa do DF, que já soma 1,1 bilhão de reais arrecadados.

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