Ao votar neste domingo, o deputado federal Cabo Daciolo, candidato à presidência pelo Patriota, afirmou que voltará ao famoso monte que marcou sua campanha para orar e agradecer a vitória que, segundo ele, virá no primeiro turno.

“Eu acredito que nós vamos ganhar esta eleição no primeiro turno com 51% dos votos. Vou para o monte agora. As pessoas não vão conseguir falar comigo. Vou agradecer pela vitória e amanhã estarei de volta”, afirmou Daciolo a jornalistas pouco depois de votar em uma escola na zona oeste do Rio de Janeiro.

“Eu confio na vitória e quero convidá-los para estar conosco no dia 1º de janeiro (data da posse), quando estarei na cadeira da Presidência da República, para adorarmos o Senhor”, completou. Daciolo também ajudou uma cadeirante no deslocamento até a urna.

Com apenas 1% das intenções de voto nas pesquisas divulgadas na véspera do pleito, Daciolo passou quase toda a campanha no Monte das Oliveiras, também no Rio de Janeiro, em uma espécie de retiro religioso. O deputado federal só deixou o local para participar de alguns dos debates de candidatos presidenciais na televisão.

O candidato do Patriota votou com uma bíblia nas mãos, mas criticou a bancada evangélica do Congresso. Daciolo disse estar decepcionado com aqueles que falam sobre Jesus da boca para fora. “Estão acumulando o tesouro para eles enquanto o povo está morrendo e sofrendo”, disse Daciolo.

(com EFE e Agência Brasil)