Cristiane Brasil vai ser a nova ministra do Trabalho

O presidente Michel Temer aceitou nesta quarta-feira 3 a indicação da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) para o Ministério do Trabalho.

A parlamentar vai assumir o cargo deixado pelo também deputado Ronaldo Nogueira (PTB-RS), que pediu demissão no dia 27 de dezembro.

Com a saída de Nogueira, o PTB chegou a indicar primeiro o nome do deputado federal Pedro Fernandes (PTB-MA) para o posto. A indicação, no entanto, foi barrada pelo presidente Michel Temer na semana passada. O nome de Fernandes foi vetado pelo ex-presidente José Sarney (PMDB-MA), desafeto político de Fernandes. “Fui vetado pelo Sarney”, disse Fernandes na ocasião.

Cristiane Brasil é filha de Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB e condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo do mensalão.

A informação foi confirmada em nota pela Presidência da República.