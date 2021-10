AO VIVO: CPI da Pandemia ouve ex-médico e cliente da Prevent Senior

Atualizado em 7 out 2021, 12h16 - Publicado em 7 out 2021, 10h41

Por Da Redação Atualizado em 7 out 2021, 12h16 - Publicado em 7 out 2021, 10h41

Próximo do fim dos depoimentos, a CPI da Pandemia ouve nesta quinta-feira, 7, duas pessoas diretamente envolvidas no caso Prevent Senior. O primeiro a falar será Tadeu Frederico Andrade, cliente da operadora. A seguir, será a vez de Walter Correa de Souza Netto, ex-médico da empresa, que conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de ficar em silêncio diante de perguntas que possam incriminá-lo ou colocar em risco seu sigilo profissional com pacientes.

O depoimento

Questionado pelo relator Renan Calheiros, Tadeu Andrade confirmou o relato que já havia enviado à CPI sobre o momento em que foi infectado pelo coronavírus. Segundo ele, um motoboy levou o kit Covid para sua casa após a suspeita de que ele estava doente e consulta on-line. Após tomar os medicamentos, que são ineficazes, o depoente informou que sua saúde piorou e ele precisou ser internado e intubado, pois também estava com pneumonia bacteriana.

Após trinta dias de internação, a filha do depoente foi informada que Tadeu passaria a receber os “cuidados paliativos” e os aparelhos seriam desligados e ele receberia uma bomba de morfina. Assim, nas palavras da médica, o paciente “teria maior dignidade e conforto” e o “óbito ocorreria em poucos dias”. A família do depoente, contudo, não aceitou.

Antes, em sua fala inicial, o depoente afirmou que sua família “lutou” contra a Prevent Senior e para que ele não morresse. Segundo ele, o tratamento paliativo era a prática da empresa.

“Sou uma testemunha viva da política criminosa dessa corporação e de seus dirigentes. Quero exaltar o profissionalismo de vários empregados da Prevent. São verdadeiros heróis. No entanto, a diretoria e seleto grupo tem uma política diferente de imposição para os médicos que lutam pela vida dos pacientes”, afirmou.

“Eu tenho uma procuração cívica para falar em nome de muitas vítimas que agora não têm mais voz. Eu tive uma maravilhosa chance por ter sobrevivido. E, por isso, não posso me omitir. Tenho que denunciar os gravíssimos fatos que eu e minha família vivenciamos, assim como inúmeras outras famílias. Não se pode permitir que o lucro se sobreponha a ética médica, a moral e a vida”, acrescentou.

O requerimento

O pedido para ouvir ambos, na condição de testemunhas, partiu do senador Humberto Costa. Em seu requerimento, o parlamentar relata que Tadeu Frederico de Andrade contou ter sido infectado pela Covid-19 no fim de 2020 e, por telemedicina na Prevent Senior, foi-lhe receitado o “kit Covid”. Seguindo a prescrição, Andrade tomou a medicação, mas seu quadro clínico se agravou, necessitando de internação em unidade de tratamento intensivo (UTI).

Após um mês na UTI, a equipe da empresa, segundo alegado pelo beneficiário, queria tirá-lo da internação para economizar custos, colocando-o sob cuidados paliativos. A família se recusou a aceitar tal mudança terapêutica. Por fim, Andrade se recuperou, mas denunciou a Prevent Senior à comissão parlamentar de inquérito e ao Ministério Público de São Paulo.

No depoimento do médico Walter Correa, representado pela advogada Bruna Morato, os senadores vão procurar saber se havia cerceamento da autonomia médica e profissional do corpo clínico da Prevent Senior e se realmente havia distribuição indiscriminada de remédios ineficazes que compõem o chamado tratamento precoce. Também devem questionar se havia aplicação de terapêuticas para tratamento não autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou aprovadas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

Conforme Humberto Costa, será necessário também esclarecer se ocorreu fraude em estudo clínico conduzido pela Prevent Senior sobre a segurança e eficácia do uso de hidroxicloroquina em associação com azitromicina em pacientes leves e se houve inadequação do encaminhamento de pacientes para cuidados paliativos.

Perto do fim

Na próxima semana, o relator Renan Calheiros deve concluir seu relatório. O documento será apresentado no dia 19 de outubro e, segundo o senador, pedirá o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. A votação do texto ocorrerá no dia seguinte. Ao todo, a comissão ouviu sessenta pessoas durante pouco mais de cinco meses de funcionamento.

