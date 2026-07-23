Como ausência de Lula pode afetar participação de Flávio em debates

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A possível ausência de Lula nos debates eleitorais impacta a estratégia de Flávio Bolsonaro. A campanha do petista avalia o risco de Lula ser o principal alvo e ficar “ilhado”. Já Flávio condiciona sua presença ao embate direto com o presidente, tornando o debate da Band um teste decisivo.

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A possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faltar aos debates televisivos do primeiro turno da campanha pela reeleição pode afetar diretamente os planos de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comparecer aos programas. De acordo com membros da campanha do filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL), Flávio pretende estar nas mesmas ocasiões em que Lula estiver e a eventual ausência do presidente da República deixa incerta a participação do candidato do PL.

A estratégia de Lula será debatida caso a caso e o debate da Band, em 16 de agosto, poderá servir como um teste. Parte da campanha do petista acredita que ele será o alvo principal dos adversários, por liderar as pesquisas de intenção de votos.

Além disto pesa o fato de Flávio, Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) serem de centro ou direita, o que poderia deixar o presidente da República “ilhado”. Quanto ao debate da Band, outro complicador é o fato de ocorrer na mesma data do lançamento oficial da candidatura de Lula, em São Bernardo do Campo, berço político do presidente.

Parte da campanha de Flávio, por sua vez, avalia que a presença dele só se justifica pelo embate direto com Lula.

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