Com preço da gasolina disparando, Bolsonaro ataca Petrobras e exalta armas

Enquanto o preço da gasolina não para de bater recordes em seu governo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) partiu para o ataque contra a Petrobras neste sábado, 7. “Vocês estão conhecendo um pouco mais o que é a Petrobras aqui no Brasil. Eles sabem que o país não aguenta mais o reajuste de combustível numa empresa que fatura dezenas de milhões de reais por ano às custas do nosso povo brasileiro “, disse na Feira Nacional da Soja (Fenasoja), em Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul.

A declaração vai na linha da afirmação deturpada feita pelo presidente na última transmissão ao vivo em seu Facebook, nesta semana, quando chamou de “estupro” e “um absurdo” o lucro da Petrobras. Esqueceu de dizer que, como acionista controlador da empresa, o governo recebe verbas desse lucro em seu caixa, o que ajuda a financiar políticas públicas.

Nesta tarde, ao falar do preço do combustível, Bolsonaro emendou com frases de aceno ao armamento da população, a fim de exaltar os agricultores que estavam no evento. “Povo armado jamais será escravizado”, bravejou. “Esse governo não teme – muito pelo contrário, fica muito feliz – quando cidadãos de bem e responsáveis buscam comprar uma arma de fogo.”