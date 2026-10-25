Com apoio de Lula, Omar Aziz derrota PL e se elege governador do Amazonas

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Omar Aziz (PSD) é eleito governador do Amazonas, confirmando a vitória sobre Maria do Carmo (PL), que contava com apoio dos Bolsonaro. Aziz, que declarou apoio a Lula, ampliou sua vantagem no segundo turno, consolidando a polarização estadual.

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O senador Omar Aziz (PSD) está eleito governador do Amazonas, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apuração ainda não está encerrada, mas o resultado já está matematicamente definido, como mostra a Justiça Eleitoral.

Ele derrotou a estreante professora Maria do Carmo (PL), que tinha o apoio dos Bolsonaro em sua candidatura, e o fez repetindo a polarização nacional no estado. Aziz declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apesar de ter explorado mais na campanha a falta de experiência da adversária.

No primeiro debate do segundo turno no estado, ele respondeu com clareza que apoiava o petista, mas destacou que conheceu o senador da direita melhor que a candidata apoiada por ele. “É o Lula, é o Lula [quem eu apoio]. E digo o porquê: porque eu convivi com ambos os presidentes [Jair Bolsonaro e Lula] e conheço o Flávio melhor do que a senhora, bem melhor. Convivi com ele por oito anos. A senhora conhece ele de duas ou três conversas”, alfinetou.

Aziz já chegou ao segundo turno com ampla vantagem, tendo conquistado 40,63% dos votos válidos, enquanto Maria do Carmo teve 24,49%. No segundo turno, ele ampliou sua vantagem, consolidando-se como favorito.