Com apoio de Lula, governador do PP é reeleito na Paraíba
Lucas Ribeiro (PP) assumiu o comando do estado em abril deste ano, após João Azevêdo (PSB) deixar o cargo para disputar uma vaga ao Senado
O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), está reeleito, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, ele obteve 64,30% dos votos válidos no estado.
Apesar de ser do PP, partido que ficou neutro no primeiro turno e deve se aliar a Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo, Ribeiro teve o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL), principal cabo eleitoral do território paraibano.
A vitória dele deixa para trás o senador Efraim Filho (PL), que era apoiado pelo senador Flávio e teve 24,18% dos votos válidos. Ribeiro ele também derrotou o ex-senador Cícero Lucena (MDB), que teve 11,06%.
Ribeiro assumiu o atual mandato em abril deste ano, após João Azevêdo (PSB) deixar o cargo de governador para disputar uma vaga ao Senado — a qual conseguiu conquistar neste domingo.