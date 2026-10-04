Com apoio de Lula, governador do PP é reeleito na Paraíba

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Lucas Ribeiro (PP) garante reeleição na Paraíba, estendendo seu mandato até 2030. Assumindo o governo em abril, ele contou com o forte apoio do presidente Lula, o principal cabo eleitoral do estado. Sua vitória superou Efraim Filho (PL), apoiado por Flávio Bolsonaro, e Cícero Lucena (MDB).

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O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), está reeleito, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, ele obteve 64,30% dos votos válidos no estado.

Apesar de ser do PP, partido que ficou neutro no primeiro turno e deve se aliar a Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo, Ribeiro teve o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL), principal cabo eleitoral do território paraibano.

A vitória dele deixa para trás o senador Efraim Filho (PL), que era apoiado pelo senador Flávio e teve 24,18% dos votos válidos. Ribeiro ele também derrotou o ex-senador Cícero Lucena (MDB), que teve 11,06%.

Ribeiro assumiu o atual mandato em abril deste ano, após João Azevêdo (PSB) deixar o cargo de governador para disputar uma vaga ao Senado — a qual conseguiu conquistar neste domingo.