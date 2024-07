Colunistas analisam novas pesquisas eleitorais para prefeituras

O programa Os Três Poderes, de VEJA, desta sexta-feira, 19, apresentado pelo editor Ricardo Ferraz e comentado pelo também editor José Benedito e os colunistas Matheus Leitão e Marcela Rahal, vai analisar, a partir das 12h, as novas pesquisas eleitorais para prefeituras do país. O cientista político Rafael Cortez participa do programa.

A edição vai abordar ainda os possíveis impactos para o Brasil, a economia global e a geopolítica de uma vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, além de temas econômicos, como o congelamento bilionário no Orçamento deste ano anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

E SE ELE GANHAR?

Após escapar de atentado com ferimentos leves, Donald Trump parece ter ainda mais chances de vencer a eleição dos EUA. Conforme mostra capa de VEJA, se for eleito, o magnata pretende impor tarifa de 10% sobre todas as importações e de 60% sobre os produtos que vêm da China, o que traria óbvias consequências negativas para o Brasil. Por aqui, devem pesar ainda sua identificação com Jair Bolsonaro, que dificulta o diálogo com o governo Lula, e seu descaso em relação às questões ambientais. Em discurso que encerrou a convenção republicana, Trump criticou a gestão Biden, prometeu concluir o muro na fronteira com o México e falou em ‘trazer de volta o sonho americano’.

CONGELAMENTO NO ORÇAMENTO

Após reunião com Lula e ministros que formam a Junta de Execução Orçamentária, Fernando Haddad anunciou um congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento deste ano. A medida é considerada necessária para cumprir as regras fiscais deste ano. Segundo o ministro da Fazenda, serão R$ 11,2 bilhões bloqueados devido a projeções de gastos que superam o limite do arcabouço fiscal e R$ 3,8 bilhões contingenciados em função de arrecadação insuficiente para chegar à meta de déficit zero. Conforme mostra reportagem de VEJA, o governo tem desafios urgentes diante de problemas estruturais do gasto público.