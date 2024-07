São Paulo: pesquisa mostra como está cada candidato antes das convenções

Na última semana antes do início das convenções partidárias que darão a largada formal nas eleições municipais deste ano, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado Guilherme Boulos (PSOL) seguem na liderança da disputa, segundo levantamento feito entre os dias 14 e 17 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 19.

De acordo com o levantamento, Nunes tem 26,9% das intenções de voto contra 24,7% de Boulos – como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente.

Depois, aparecem em triplo empate técnico os pré-candidatos José Luiz Datena (PSDB), com 11,6%; o coach Pablo Marçal (PRTB), com 10,9%; e a deputada Tabata Amaral (PSB), com 6,4% — a parlamentar empata com Datena no limite da margem de erro.

O terceiro pelotão é formado pela administradora Marina Helena (Novo), com 3,6%; e o deputado Kim Kataguiri (União Brasil), que tem 2,4%. Outros quatro pré-candidatos não atingem 1%.

Entre os entrevistados, 6,7% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 4,9% não souberam ou não responderam. O levantamento ouviu 1.500 eleitores na cidade de São Paulo.

Estabilidade

Em relação ao levantamento anterior feito pelo mesmo instituto, em junho deste ano, a alteração mais expressiva ocorreu com Datena, que foi de 8,3% das intenções de voto para 11,6%. Todos os demais tiveram variações inferiores à margem de erro.

No caso dos dois principais competidores, ambos oscilaram para baixo: Nunes foi de 28,5% para 26,9%, enquanto Boulos oscilou de 25,9% para 24,7%.

Segundo cenário

Em um cenário sem Kim Kataguiri – que deve ter dificuldade para fazer valer a sua candidatura no União Brasil –, o cenário muda muito pouco: na sequência numérica aparecem Nunes (27,7%), Boulos (24,8%), Datena (11,8%), Marçal (11,5%), Tabata (6,8%) e Marina (3,7%).

Convenções

Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sete ministros do governo confirmaram presença na convenção que confirmará a candidatura da chapa de Guilherme Boulos e Marta Suplicy no sábado, 20, em São Paulo, primeiro dia permitido pela legislação eleitoral para a realização dos encontros partidários obrigatórios para a formalização das candidaturas.

Estarão presentes o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Luiz Marinho (Trabalho) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência).

“É quase a Esplanada dos Ministérios que vai estar nessa convenção”, brincou Boulos em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 18. “A partir de agora acaba o treino e começa o jogo. Vai começar uma nova etapa”, acrescentou. A campanha de Boulos espera reunir cerca de 10 mil pessoas no centro de convenções Expo Center Norte.

O MDB, sigla do prefeito Ricardo Nunes, marcou sua convenção para o dia 3 de agosto, perto do prazo final fixado pela Justiça, que é o dia 5. O vice deve ser o coronel Ricardo de Mello Araújo (PL), indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

O PSB, que tem a deputada Tabata Amaral como postulante, fará a conferência em 27 de julho. Ainda não há definição sobre vice. O evento do União Brasil está marcado para o dia 20. O deputado Kim Kataguiri se coloca como pré-candidato, mas o partido ainda debate o apoio a Nunes e flerta com o coach Pablo Marçal (PRTB). Já a convenção do PSDB, que tem José Luiz Datena como pré-candidato, está prevista para o dia 3 de agosto.