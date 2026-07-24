Centrão vê Michelle com ‘passe mais caro’ e com intenções para emplacar vice

Líderes do Centrão avaliam que Michelle Bolsonaro valorizou o próprio passe na condução da resolução da crise com Flávio Bolsonaro. Acreditam, inclusive, que ela demonstra disposição em ter papel decisivo na definição de quem será a companheira de chapa ao Palácio do Planalto do primogênito de Jair Bolsonaro.

Para eles, a ex-primeira-dama conduziu da forma como lhe foi conveniente para conseguir um perdão público e o desfecho mostrou a força que ela tem dentro do PL e também sobre eleitores considerados estratégicos para Flávio, entre eles, as mulheres e os evangélicos.

A leitura das legendas de centro é que a postula de Michelle durante o vídeo mostra que ela tem consciência disso.

Apesar disso, não veem no capítulo da reconciliação uma grande virada de página para a campanha do filho de Bolsonaro. Isso só ocorrerá a depender dos desdobramentos do fim do barraco público.

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Além disso, enxergam Flávio refém dos próximos episódios de outras crises que afetam suas pretensões eleitorais – a relação com Daniel Vorcaro, do banco Master, e o novo tarifaço.