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Política

Centrão vê Michelle com ‘passe mais caro’ e com intenções para emplacar vice

Para partidos de centro, desfecho mostrou a força que ex-primeira-dama tem dentro do PL e também sobre eleitores considerados estratégicos para Flávio

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 14h14 | Atualizado em 24 jul 2026, 15h13
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL/Divulgação)
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Centrão vê Michelle com ‘passe mais caro’ e com intenções para emplacar vice Priorizar nos meus resultados Google

Líderes do Centrão avaliam que Michelle Bolsonaro valorizou o próprio passe na condução da resolução da crise com Flávio Bolsonaro. Acreditam, inclusive, que ela demonstra disposição em ter papel decisivo na definição de quem será a companheira de chapa ao Palácio do Planalto do primogênito de Jair Bolsonaro.

Para eles, a ex-primeira-dama conduziu da forma como lhe foi conveniente para conseguir um perdão público e o desfecho mostrou a força que ela tem dentro do PL e também sobre eleitores considerados estratégicos para Flávio, entre eles, as mulheres e os evangélicos.

A leitura das legendas de centro é que a postula de Michelle durante o vídeo mostra que ela tem consciência disso.

Apesar disso, não veem no capítulo da reconciliação uma grande virada de página para a campanha do filho de Bolsonaro. Isso só ocorrerá a depender dos desdobramentos do fim do barraco público.

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Além disso, enxergam Flávio refém dos próximos episódios de outras crises que afetam suas pretensões eleitorais – a relação com Daniel Vorcaro, do banco Master, e o novo tarifaço.

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