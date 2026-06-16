Centrão vê Flávio perdido e dependente de alianças para voltar a respirar

As consequências dos acontecimentos recentes nas últimas pesquisas de intenção de voto mostraram que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República passa por um momento de elevada fragilidade, que o deixou perdido e dependente de alianças para retomar fôlego para a disputa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Essa é a avaliação de lideranças do Centrão, que veem o primogênito de Jair Bolsonaro com chances limitadas.

Para líderes de partidos de centro, o senador do PL não conseguirá “sair das cordas” sem compor a frente mais ampla possível para concorrer contra o petista.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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A leitura do bloco é que a revelação da relação entre Flávio e Daniel Vorcaro, do Banco Master, contaminou a pré-candidatura e que a ausência de explicações plausíveis tem dificultado uma necessária retomada de fôlego.

Por isso, acreditam que o filho de Bolsonaro só conseguirá recuperar a competitividade e reunir chances reais de derrotar Lula caso consiga escalar um nome forte para a cadeira de vice. Teria que ser uma liderança conhecida do eleitorado, de fora do PL e que se comunique bem com os eleitores independentes.

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Além disso, avaliam que o parlamentar do PL precisa retomar a capacidade de ditar os assuntos que serão considerados pelo eleitorado para decidir seu voto.

Para eles, hoje é Lula quem se apoderou da narrativa e, por isso, aparece à frente nas pesquisas recentes, ampliando inclusive a vantagem em relação ao principal adversário.