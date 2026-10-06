Centrão começa a embarcar na campanha de Flávio Bolsonaro

Lideranças da federação composta por PP e União Brasil se reuniram nesta terça-feira e bateram o martelo sobre o embarque na campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República.

O senador do PL disputará o segundo turno da corrida presidencial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A federação e as executivas dos partidos aprovaram, por unanimidade, a entrada na base de apoio à postulação do filho de Jair Bolsonaro.

A adesão representa o início do embarque do Centrão, grupo que já viveu às turras com o bolsonarismo antes de compor a base aliada da gestão Bolsonaro, na campanha do presidenciável do PL.

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Mais cedo, Ronaldo Caiado, do PSD, formalizou o apoio às pretensões de Flávio. Ontem, foi a vez de Romeu Zema, do Novo, de acenar positivamente para o parlamentar do PL.