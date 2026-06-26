Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Carta ao Leitor: Onda conservadora

As últimas décadas mostraram claramente a vocação da América do Sul para guinadas políticas abruptas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 26 jun 2026, 10h42
GUINADA - A festa na Colômbia para “El Tigre” e Milei (no alto): avanços à direita depois do domínio da esquerda com líderes como Chávez e Lula
GUINADA - A festa na Colômbia para “El Tigre” e Milei (no alto): avanços à direita depois do domínio da esquerda com líderes como Chávez e Lula (Rodrigo Abd/AP/Imageplus; Luis Robayo/AFP; Jaime Razuri/AFP)
Continua após publicidade
Carta ao Leitor: Onda conservadora Priorize VEJA no Google

Nenhum outro continente tem oscilado de maneira tão radical na alternância de poder quanto a América do Sul, na forma de um verdadeiro pêndulo político, balançando entre os extremos, praticamente de eleição para eleição. As últimas décadas, em especial, mostraram claramente a vocação do continente para guinadas políticas abruptas. No início dos anos 2000, soprou sobre a região os ventos da chamada “onda rosa”, como ficou conhecida a era da consagração de vários líderes tidos como progressistas. Faziam parte dessa leva Cristina Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolívia), Hugo Chávez (Venezuela) e Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2015, no auge dessa onda, oito dos doze países da América do Sul eram governados por presidentes de esquerda. O movimento foi impulsionado pelo ciclo de alta das commodities, alimentado principalmente pela demanda chinesa, que permitiu o financiamento de programas sociais e políticas de redistribuição de renda em várias economias latino-americanas. Para a maior parte da população dessas nações, no entanto, o saldo desse período acabou sendo negativo.

A partir da segunda metade da década, crises econômicas, escândalos políticos e o desgaste de grupos que permaneceram longos períodos no poder abriram espaço para o avanço dos opositores. Hoje, Lula, em seu terceiro mandato presidencial, encontra-se em minoria à esquerda, ao lado de Yamandú Orsi (Uruguai), Irfaan Ali (Guiana) e Jennifer Simons (Suriname). O restante do espaço foi ocupado por líderes conservadores. Um dos membros da turma é o argentino Javier Milei, que apeou os peronistas da Casa Rosada, em 2023, com postura de outsider e um discurso ultraliberal. No Chile, o comando do país passou em março deste ano para as mãos de José Antonio Kast. Ele derrotou no pleito Jeannette Jara, a candidata apoiada por Gabriel Boric, considerado uma estrela em ascensão na esquerda mundial, mas que deixou o governo com a popularidade em baixa.

Conforme mostra reportagem desta edição, o novo reforço para o campo da direita veio da eleição da Colômbia, vencida por Abelardo de la Espriella. Ele superou nas urnas o esquerdista Iván Cepeda, apoiado pelo presidente Gustavo Petro. Com isso, a direita passou a controlar oito dos doze governos do continente e assumiu a dianteira na América do Sul. Advogado e empresário sem experiência em cargos eletivos, Espriella, conhecido como “El Tigre”, construiu sua campanha com um discurso de combate ao crime organizado e críticas às políticas de segurança da atual administração. Admirador declarado do presidente salvadorenho Nayib Bukele, prometeu ampliar a atuação das Forças Armadas contra grupos armados e narcotraficantes, além de construir megapresídios. Ele é a peça mais recente da nova configuração do tabuleiro político da América do Sul.

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001

Siga
Publicidade
TAGS:
carta ao leitor
Eleições
Luiz Inácio Lula da Silva
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).