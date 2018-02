Carlos Marun: candidatura de Temer ‘é necessária’

O ministro Carlos Marun, chefe da Secretaria de Governo, é conhecido pela língua afiada. Em entrevista a Hugo Marques e Daniel Pereira, de VEJA, ele faz jus à fama. Ao ser questionado sobre a possibilidade de o presidente disputar a reeleição em outubro, o ministro, um ex-integrante da tropa de choque do ex-deputado Eduardo Cunha, não desconversa. “Depois do que aconteceu ontem na Câmara (a aprovação do decreto de intervenção no Rio de Janeiro), é necessária a candidatura do presidente Michel Temer na próxima eleição. Ele continua a dizer que não quer, mas o fato é que, como não aprovamos a reforma da Previdência, o nosso trabalho ficou incompleto”, diz o ministro, para quem a decisão de intervir na segurança pública fluminense “será, sim, um fator determinante nas próximas eleições”.

