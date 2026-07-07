Canella é preso em flagrante com fuzil em ação da PF

Ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado pelo Rio, Márcio Canella (União-RJ) foi preso em flagrante, nesta terça-feira. Segundo a PF, um fuzil calibre .556 foi encontrado no veículo dele durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão da Operação Unha e Carne, contra uma organização criminosa suspeita de usar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O PL, partido da família Bolsonaro, já dá como certa a saída dele da disputa ao Senado.

Para os caciques da legenda bolsonarista, Canella não teria mais “ambiente político” para compor a chapa e deve ser substituído por um nome escolhido pela Federação União-PP.

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O nome de Felipe Curi (PP-RJ), ex-secretário de segurança do Rio e responsável pela operação policial mais letal da história, avança com força para substituí-lo.

De acordo com correligionários de Bolsonaro, pesa o fato de Rogéria Bolsonaro, mãe de Flávio Bolsonaro, ser a suplente da chapa. Logo, seria danoso para a empreitada ter um recente alvo da Polícia Federal diretamente associado ao sobrenome que disputará o Palácio do Planalto.

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Esta não é a primeira baixa do bolsonarismo na disputa pelo Senado pelo Rio. No mês passado, o ex-governador Cláudio Castro (PL-RJ), que liderava as pesquisas de intenção de votos, desistiu da campanha após ser alvo da Polícia Federal por suposto envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro. Até o momento, o PL não escolheu um nome para substituí-lo.