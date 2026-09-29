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Política

Candidato do PSOL sofre acidente, é internado e não vai a debate

Confronto entre candidatos ao governo da Bahia se tornou sabatina com ACM Neto

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 22h49 | Atualizado em 29 set 2026, 22h56
Homem de pele morena, camisa branca com broche amarelo 50, sorri e estende a mão direita aberta para frente, em um comício político com bandeiras e pessoas ao fundo
Ronaldo Mansur, candidato do PSOL ao governo da Bahia (Reprodução/Instagram/.)
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Candidato do PSOL sofre acidente, é internado e não vai a debate Priorize VEJA no Google

O candidato do PSOL ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur, sofreu um acidente de carro na tarde desta terça-feira, 29, e não pôde comparecer ao debate da TV Bahia, afiliada da Globo no estado, entre os concorrentes ao Executivo estadual.

Mansur bateu o carro perto da avenida 29 de Março, em Salvador, quando voltava do enterro de um primo em Candelas. De acordo com a equipe do candidato, ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Ernesto Simões Filho com politraumatismos, pressão oscilante e perda de consciência, mas encontra-se “estável e lúcido”. Ele deve permanecer internado por ao menos mais doze horas, segundo a equipe médica.

Sem Mansur nem o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que optou por não participar, o último debate na Bahia antes do primeiro turno da eleição se tornou uma sabatina, apenas com ACM Neto (União).

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