Candidato do PSOL sofre acidente, é internado e não vai a debate

O candidato do PSOL ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur, sofreu um acidente de carro na tarde desta terça-feira, 29, e não pôde comparecer ao debate da TV Bahia, afiliada da Globo no estado, entre os concorrentes ao Executivo estadual.

Mansur bateu o carro perto da avenida 29 de Março, em Salvador, quando voltava do enterro de um primo em Candelas. De acordo com a equipe do candidato, ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Ernesto Simões Filho com politraumatismos, pressão oscilante e perda de consciência, mas encontra-se “estável e lúcido”. Ele deve permanecer internado por ao menos mais doze horas, segundo a equipe médica.

Sem Mansur nem o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que optou por não participar, o último debate na Bahia antes do primeiro turno da eleição se tornou uma sabatina, apenas com ACM Neto (União).