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Política

Campanha de Lula se anima com ‘palanque internacional’ de Flávio

Petistas avaliam que alinhamento do senador com líderes da extrema-direita pode afastar eleitores independentes, beneficiando presidente

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 12h24 | Atualizado em 28 jul 2026, 18h40
Dois homens sorridentes, um com cabelo encaracolado e terno preto, outro com terno azul e camisa branca, levantam as mãos unidas em um palco iluminado por luzes azuis, celebrando uma vitória
O presidente da Argentina, Javier Milei (esq.), e o candidato à presidência do Brasil, Flavio Bolsonaro, durante evento do PL para lançar sua campanha, em São Paulo. (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia que o alinhamento do senador Flávio Bolsonaro (PL) com líderes estrangeiros tende a ser um tiro no pé na corrida ao Palácio do Planalto e pode ampliar a vantagem do petista nas pesquisas. Os correligionários já haviam associado o fôlego de Lula em levantamentos recentes, em parte, à interlocução do senador com os Estados Unidos, que voltou a taxar produtos importados do Brasil. A participação do presidente argentino Javier Milei na convenção do PL, no sábado, 25, é vista como mais um episódio capaz de afastar eleitores moderados.

O presidente da Argentina fez um discurso virulento contra o presidente e o Supremo Tribunal Federal (STF). A cena entusiasmou bolsonaristas fiéis, mas, na leitura da campanha de Lula, não vai render dividendos eleitorais para Flávio. Pelo contrário, pode atrapalhar o senador a atrair o eleitorado indeciso, fatia que será decisiva para a vitória nas urnas, o que animou os petistas.

Uma ala do PL está preocupada com os rumos da campanha de Flávio. A estratégia que havia sido desenhada para vencer a eleição consistia em apresentar o senador como uma versão moderada do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dois episódios colocaram aliados moderados em alerta: as informações falsas que ele divulgou sobre as urnas em uma reunião com diplomatas e, agora, a convenção estadual. O maior fantasma da campanha, no entanto, continua sendo a teia do Banco Master.

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