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Política

Caiado é diagnosticado com pneumonia e segue internado em São Paulo

Candidato à Presidência havia sido hospitalizado na quinta com quadro de faringite aguda; segundo boletim médico, ele está estável e respira espontaneamente

Por Laila Nery 11 set 2026, 10h41 | Atualizado em 11 set 2026, 11h12
Homem de cabelos grisalhos, terno azul-marinho e gravata estampada, fala em frente a microfones de emissoras de TV
Ronaldo Caiado (PSD): candidato a presidente diz que adversários que fogem de debates são "fujões" (José Cruz/Agência Brasil)
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Caiado é diagnosticado com pneumonia e segue internado em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) foi diagnosticado com pneumonia e permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira, 11, a doença foi confirmada por meio de uma tomografia de tórax, que reavaliou o quadro inicialmente apontado como faringite aguda.

De acordo com a médica Ludhmila Abrahão Hajjar, responsável pelo acompanhamento, o diagnóstico foi atualizado após o resultado do exame e o tratamento foi ajustado. Caiado está “clinicamente estável, respirando espontaneamente e apresentando boa evolução clínica”, informa o boletim.

A internação levou ao cancelamento da agenda que Caiado teria em São Paulo e no interior do Estado na quinta-feira. Entre os compromissos estava uma sabatina que seria realizada à noite.

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Até o momento, não foi divulgada previsão de alta. A assessoria do candidato informou que novas informações serão divulgadas conforme a evolução do quadro.

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