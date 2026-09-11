Caiado é diagnosticado com pneumonia e segue internado em São Paulo

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O candidato à Presidência Ronaldo Caiado foi diagnosticado com pneumonia e está internado em São Paulo. Inicialmente com faringite aguda, uma tomografia reavaliou o quadro. Ele está estável, respirando espontaneamente e apresentando boa evolução. Sua agenda de campanha foi cancelada, e não há previsão de alta. Saiba mais sobre o estado de saúde.

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O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) foi diagnosticado com pneumonia e permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira, 11, a doença foi confirmada por meio de uma tomografia de tórax, que reavaliou o quadro inicialmente apontado como faringite aguda.

De acordo com a médica Ludhmila Abrahão Hajjar, responsável pelo acompanhamento, o diagnóstico foi atualizado após o resultado do exame e o tratamento foi ajustado. Caiado está “clinicamente estável, respirando espontaneamente e apresentando boa evolução clínica”, informa o boletim.

A internação levou ao cancelamento da agenda que Caiado teria em São Paulo e no interior do Estado na quinta-feira. Entre os compromissos estava uma sabatina que seria realizada à noite.

Até o momento, não foi divulgada previsão de alta. A assessoria do candidato informou que novas informações serão divulgadas conforme a evolução do quadro.