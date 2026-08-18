Caiado diz que ‘filhos de Bolsonaro’ ajudaram Lula a voltar ao poder e que seguem auxiliando com ‘picuinhas’

O candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, criticou nesta terça-feira os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que inclui o senador Flávio Bolsonaro (PL), seu adversário na disputa.

De acordo com Caiado, “se os filhos do Bolsonaro tivessem um pouquinho de juízo, o Lula não teria voltado e estaríamos livres do PT”.

Além de Flávio, Bolsonaro tem outros três filhos políticos: o ex-deputado Eduardo e os ex-vereadores Carlos e Jair Renan. Os dois últimos são candidatos ao Senado e à Assembleia Legislativa, respectivamente, em Santa Catarina.

Caiado lembrou que apoiou Bolsonaro em 2018 e que foi governador de Goiás neste período e disse ser “testemunha do quanto os filhos influenciavam a cabeça do pai, principalmente na pandemia”.

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O então governador, que é médico, chegou a romper com Bolsonaro durante a pandemia, por discordar de seu discurso negacionista. Depois, reaproximou-se.

Caiado ainda chamou os filhos do ex-presidente de “meninos da Barra da Tijuca” que estariam fazendo “picuinha pra lacrar nas redes”.

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“Essa é a eleição mais importante desde a redemocratização e os meninos da Barra da Tijuca, como sempre, estão com picuinha pra lacrar nas redes sociais. O brasileiro de bem precisa se unir contra o PT! “, disparou.