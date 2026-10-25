Cadu de Lula é eleito governador do Rio Grande do Norte

O ex-secretário de estado Carlos Eduardo Xavier, o Cadu de Lula (PT), foi eleito governador do Rio Grande do Norte no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25, de acordo com informação divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apuração ainda não foi encerrada, mas o resultado já está matematicamente definido, segundo a Justiça Eleitoral.

A vitória do petista assegura a continuidade do Partido dos Trabalhadores no comando do estado por mais quatro anos, após os oito anos da gestão da governadora Fátima Bezerra (PT). O resultado também representa um triunfo político para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cuja participação na campanha potiguar se mostrou decisiva para impulsionar seu candidato.

Lula esteve no Rio Grande do Norte durante o segundo turno para reforçar a candidatura de Cadu, em uma tentativa de converter em votos o expressivo apoio recebido no estado no primeiro turno, quando obteve quase 60% dos votos válidos. A presença do presidente surtiu efeito significativo na reta final da disputa, já que Cadu tinha conquistado apenas 36,16% dos votos válidos no primeiro turno, ajudando o petista a reverter o cenário inicial.

No primeiro turno, o ex-prefeito de Mossoró Allyson Bezerra (União) havia terminado na dianteira, mas com vantagem estreita sobre Cadu de Lula. O candidato do União Brasil recebeu 36,94% dos votos. A diferença reduzida entre os dois candidatos havia deixado a disputa em aberto para a etapa decisiva deste domingo.