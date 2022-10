Bolsonaro vota e diz: “O Brasil vencerá hoje”

Atualizado em 30 out 2022, 09h26 - Publicado em 30 out 2022, 08h52

Sem nenhum assessor ao lado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou às 7h50 deste domingo 30 para votar na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com ele, via-se apenas o amigo Waldir Ferraz, conhecido como Jacaré.

Cercado de 14 agentes de segurança, passou 6 minutos na cabine e saiu dizendo: “A expectativa é de vitória hoje, pelo bem do Brasil. Só temos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Melhor, o Brasil vai ser vitorioso hoje à noite”, afirmou usando a mesma blusa que usou para votar no primeiro turno.

Ao contrário do primeiro turno, em que, antes de votar, conversou com a imprensa, agora Bolsonaro andou pela rua ao lado de sua sua seção eleitoral, cumprimentou apoiadores e puxou conversa com militares, sem dar qualquer declaração. Só sorrisos, O presidente deixou a seção ao lado de um eleitor que cantava e dançava para ele, performance exibida por Bolsonaro para as câmeras.

Após o último debate presidencial, na sexta-feira 28, o presidente afirmou que vai respeitar o resultado das urnas no segundo turno. “Quem tiver mais voto leva”, disse, ainda que tenha passado os últimos tempos levantando estridentes dúvidas e questões sobre a lisura do processo sob responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral.

Uma hora antes da chegada de Bolsonaro, os agentes de segurança já faziam o monitoramento da área. Um helicóptero sobrevoava a Vila Militar. Quando o presidente pisou na zona eleitoral, havia onze carros, quatro motos e duas vans e encarregados de sua proteção. No quarteirão da escola, avistavam-se agentes do Exército. Para entrar no cercadinho, os jornalistas tiveram que passar por duas revistas e um detector de metais.

Bolsonaro seguiu dali direto para o aeroporto Galeão, para receber o time do Flamengo, que venceu a Copa Libertadores da América, na última noite, 29. O objetivo de Bolsonaro é retornar a Brasília até o fim da apuração dos votos.