Bolsonaro volta a criticar governadores e lockdown em Araraquara (SP)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas aos governadores e até mesmo ao prefeito da cidade de Araraquara (SP), que impôs medidas restritivas na cidade para combater a Covid-19. O chefe do Planalto deu as declarações na sua tradicional live semanal nas redes sociais.

Bolsonaro afirma que lamenta as mortes pela doença, mas não citou a marca de 400 mil óbitos que o Brasil atingiu nesta quinta. Ele disse que as medidas restritivas prejudicam a economia: “A gente apela aos senhores excelentíssimos governadores: vocês, que fecham o comércio, que destroem milhões de empregos, poderiam fazer auxílio emergencial estadual. Já que me criticam, bota R$ 1 mil até o fim do ano. Em vez de ficar criticando o governo federal, e continuar destruindo emprego. O governo federal não fechou comércio, não falou que todo mundo tinha que ficar em casa. Lamentamos as mortes, chegamos a um número enorme de mortes agora aqui, né”.

O presidente aproveitou para criticar o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), que decretou lockdown para conter o aumento do número de casos de Covid-19 e de ocupação de leitos de UTI. O município suspendeu todos os serviços que não têm relação direta com a área da saúde, incluindo transporte público e supermercados, que só podiam funcionar pelo sistema de delivery. Após o lockdown, o número de casos e de mortes diminuiu. “A gente espera que não haja uma terceira onda. A gente pede a Deus que não haja, mas temos que enfrentar. Porque se continuar a política do lockdown igual à do prefeito de Araraquara, o tal petista lá: ‘Fica em casa, fica em casa’. Vai levar a cidade à miséria”.