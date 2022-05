Bolsonaro troca comando do Ministério de Minas e Energia

O presidente Jair Bolsonaro trocou o comando do Ministério de Minas e Energia. Bento Albuquerque foi exonerado, a pedido, e em seu lugar foi nomeado Adolfo Sashsida. As informações foram publicadas na edição desta quarta-feira, 11, do Diário Oficial da União.

A troca no comando da pasta acontece depois de Bolsonaro voltar a criticar a política de preços da Petrobras, estatal que é ligada ao ministério. Na semana passada, o presidente citou nominalmente Albuquerque e também o presidente da empresa, José Mauro Ferreira Coelho, ao reclamar de reajuste no preço do diesel para as refinarias.

“Vocês não podem, ministro Bento Albuquerque e senhor José Mauro, da Petrobras, não podem aumentar o preço do diesel. Não estou apelando, estou fazendo uma constatação levando-se em conta o lucro abusivo que vocês têm. Vocês não podem quebrar o Brasil. É um apelo agora: Petrobras, não quebre o Brasil, não aumente o preço do petróleo. Eu não posso intervir. Vocês têm lucro, têm gordura e têm o papel social da Petrobras definido na Constituição”, afirmou Bolsonaro na ocasião.

Nos primeiros três meses do ano, a Petrobras registrou lucro líquido de 44,5 bilhões de reais. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi superior a 3.718%. “O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais os preços dos combustíveis”, criticou o presidente durante sua transmissão semanal.

O novo ministro, Sachsida, era chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia. Ele é doutor em economia e advogado. Bento Albuquerque, por sua vez, era um dos poucos ministros restantes do quadro inicial do governo.