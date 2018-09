O candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) realizou fisioterapia e caminhou pelo quarto sem apresentador dor, diz o boletim divulgado pelo hospital Albert Einstein na tarde desta sexta-feira 11.

Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, mas mantém a ”estabilidade clínica”, está afebril e não apresenta outros sinais de infecção.

Por recomendações médicas, o presidenciável segue com visitas restritas e somente a pessoas autorizadas pela família. O boletim foi assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.

Leia abaixo a íntegra do boletim:

O candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, mantendo estabilidade clínica e sem complicações. Permanece afebril e sem outros sinais de infecção. Hoje saiu do leito para a realização de fisioterapia e caminhou pelo quarto sem apresentar dor. Por ordem médica, o paciente segue com visitas restritas e somente a pessoas autorizadas pela família.