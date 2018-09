Os candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), que lideram as pesquisas de opinião no primeiro turno, empatam no segundo turno com 40% das intenções de voto cada um, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira.

O petista subiu quatro pontos porcentuais em relação ao levantamento anterior, feito em 11 de setembro. Ele tinha 36%. Já o candidato do PSL manteve os 40% da pesquisa anterior.

Assim como acontece com Haddad, Bolsonaro também empata na simulação de segundo turno com Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB).

Ciro tem 40% e Bolsonaro, 39%. Como a margem de erro é de dois pontos porcentuais, eles estão tecnicamente empatados. Em relação à pesquisa anterior, o candidato do PDT manteve os 40%, e o do PSL oscilou dois pontos para mais.

No cenário com o ex-governador de São Paulo, Bolsonaro e o tucano possuem 38% cada um. O candidato do PSL oscilou um ponto porcentual para mais e Alckmin manteve os 38%, em relação ao levantamento da semana passada.

Bolsonaro vence no segundo turno apenas Marina Silva (Rede). O militar reformado tem 41% das intenções de voto, contra 36% da ex-senadora. Eles estavam empatados no levantamento anterior com 38% cada um.

A pesquisa Ibope foi feita entre 16 e 18 de setembro, e ouviu 2.506 eleitores em 177 municípios. Contratada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo, ela tem nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-09678/2018.