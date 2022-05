Bolsonaro diz que ‘ninguém quer atacar urnas’ e que Fachin vê ‘fantasma’

O presidente Jair Bolsonaro comentou em sua live semanal nesta quinta-feira, 12, as declarações de Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de que as eleições são assunto das “forças desarmadas”. O ministro do STF subiu o tom depois de seguidas afirmações de Bolsonaro questionando o sistema eleitoral.

Em sua live, o presidente disse que Fachin vê um “fantasma”, referindo-se ao temor de interferência das Forças Armadas, e que “ninguém quer atacar as urnas eletrônicas”.

“Não sei de onde ele está tirando esse fantasma de que as Forças Armadas querem interferir na Justiça Eleitoral”, disse o governante. “As Forças Armadas não estão se metendo nas eleições. Elas foram convidadas por uma portaria do então presidente (do TSE), Luís Roberto Barroso.”

A fala faz menção à Comissão da Transparência das Eleições, criada pelo TSE e que inclui os militares.

Bolsonaro afirmou ainda que Fachin, como presidente do TSE, pode até “revogar” a comissão se quiser. “Então, prezado ministro Fachin, a gente não entende essa maneira de o senhor falar, se referir às Forças Armadas, que foram convidadas a participar do processo eleitoral”, disse.

“Não existe interferência, ninguém quer impor nada, ninguém quer atacar as urnas eletrônicas, atacar a democracia, nada disso. Ninguém está incorrendo em atos antidemocráticos”, acrescentou Bolsonaro. “A transparência das eleições é questão de segurança nacional.”

