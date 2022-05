Fachin sobe tom e diz que eleição é assunto das ‘forças desarmadas’

O presidente do TSE Edson Fachin subiu o tom contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta e afirmou que as eleições competem às “forças desarmadas”.

A declaração é feita em um momento de tensão entre o Presidente da República, as Forças Armadas e o Judiciário sobre o processo eleitoral deste ano.

“As eleições dizem respeito à população civil, que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes (…) Quem trata de eleição são as forças desarmadas”, disse o ministro, que acrescentou ainda que o papel que as Forças Armadas podem ter no processo eleitoral — embora haja contribuição em logística e administração — é o de “acompanhamento”.

No início desta semana, o TSE rejeitou três das sete sugestões feitas pelas Forças Armadas sobre o processo eleitoral de 2022. Um dia depois, o ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, solicitou a Fachin que toda a comunicação e demandas da comissão voltada às eleições fossem direcionadas à sua pessoa, e não apenas ao general Heber Garcia Portella, representante dos militares no colegiado.

A Comissão de Transparência das Eleições foi criada pelo TSE no fim do ano passado e agrega diversas instituições, entre elas as próprias Forças Armadas — que desde então têm cobrado mudanças no sistema eleitoral.