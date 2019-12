Bolsonaro deixa base naval para fazer ‘passeio turístico’ por Salvador

O presidente Jair Bolsonaro deixou a base naval de Aratu, na Bahia, onde passa o feriado prolongado de réveillon, para visitar pontos turísticos em Salvador. Ele passeou pelo Farol da Barra e pelo Museu Naval da Bahia, ambos localizados no Forte Santo Antônio.

Durante a visita, Bolsonaro foi tietado por populares que o aclamaram com gritos de “mito”. O presidente passou cerca de 40 minutos no Forte e deu trabalho à equipe de seguranças, ao cumprimentar as pessoas.

Antes de chegar ao Forte, Bolsonaro parou em um posto de combustível e entrou em uma loja de produtos de milho. Lá, tomou um suco e cumprimentou funcionários e clientes. Ao voltar para a praia de Inema, que tem uma parte reservada à Marinha, o presidente postou um vídeo cercado por apoiadores.

Bolsonaro chegou à Bahia na sexta-feira, 27, com a filha Laura e um grupo de parentes. Michelle Bolsonaro não acompanhou o marido e passará o réveillon em Brasília. Segundo o presidente, ela fará uma pequena cirurgia e, por isso, permanecerá na capital federal.