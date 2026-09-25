Base de Lula se divide no Rio em função das disputas ao Senado

Partidos que apoiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Rio de Janeiro estão divididos em função da disputa pelas duas cadeiras ao Senado.

Legendas de esquerda estão envolvidas com a possibilidade de eleger Benedita da Silva como senadora, mas há dissidências em relação ao segundo nome para a mesma Casa.

Candidato apoiado por Lula, Eduardo Paes, que concorre ao governo do estado, defende que Benedita e Pedro Paulo, seu aliado há anos, sejam eleitos.

Essa posição até é endossada por parte dos progressistas do Rio, mas outros defendem abertamente que o segundo voto seja dado em Monica Benicio, do Psol.

Continua após a publicidade

Um exemplo desse racha foi quando o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, afirmou nesta semana, em evento ao lado de Lula na Fundição Progresso, que os presentes deveriam votar em Lula, Paes, Benedita e Pedro Paulo. Foi vaiado sob gritos em apoio à postulação da psolista.

Dentro do PSB, por exemplo, Chico Rubens Paiva, candidato a deputado federal e neto de Rubens Paiva e Eunice Paiva, apoia Monica abertamente, enquanto Tatiana Roque, que concorre ao mesmo posto e foi secretária na gestão municipal de Paes, está mais alinhada à postulação de Pedro Paulo.