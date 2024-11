Barroso telefona para Lula e acompanha caso de explosão próxima ao STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso telefonou na noite desta quarta-feira, 13, para o presidente Lula após duas explosões terem ocorrido nas proximidades da Corte e disse estar acompanhando a ocorrência que culminou na morte de um homem e na explosão de um veículo recheado de bombas e de propriedade do ex-candidato a vereador Francisco Wanderley Luiz, que nas eleições de 2020 concorreu com o nome político de Tiú França. Barroso também conversou com o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues e com a governadora em exercício do Distrito Federal Celina Leão.

O prédio do STF foi evacuado por volta das 20 horas após duas explosões terem sido ouvidas. Uma, a de um veículo estacionado em um anexo da Câmara dos Deputados, e outra que, de acordo com a Polícia Militar do DF, culminou na morte de um homem próximo à entrada principal do Supremo. Os magistrados foram retirados do prédio em segurança, enquanto as sessões do Congresso Nacional, a poucos metros dali, foram suspensas por precaução. Em uma rede social, o ministro do STF Flávio Dino publicou há pouco uma foto da Corte e disse que “a Justiça segue firme e serena”.

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), estava no Senado no momento do episódio e deixou o local pela garagem acompanhado de seguranças. Momentos antes, ele também conversou com a governadora em exercício e foi informado de que a polícia havia reforçado os arredores da Esplanada dos Ministérios “porque o risco não está totalmente dissipado”.

“É natural que diante de um acontecimento desse que foi noticiado, uma pessoa morreu, um carro teve fogos, óbvio que agora toda a força de segurança tem que estar em alerta nesse instante. Por isso o reforço dessa segurança em todos dos prédios, do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal, passando, evidentemente, pelo Congresso Nacional”, disse Pacheco.

Continua após a publicidade

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso, e a corporação realiza uma ampla varredura na área em busca de potenciais novos explosivos. Por volta das dez horas da noite, um carro do Instituto Médico Legal (IML) chegou à Praça dos Três Poderes. O corpo de um homem, que conforme revelou o Radar, trata-se do ex-candidato a vereador Tiú França, será vistoriado com robôs anti-bomba antes de ser removido.

Em uma rede social, o advogado-geral da União Jorge Messias disse que “a Polícia Federal investigará com rigor e celeridade as explosões no perímetro da praça dos três Poderes” e defendeu que se conheça com brevidade as motivações que levaram ao episódio. “Precisamos saber a motivação dos ataques, bem como restabelecer a paz e a segurança o mais rapidamente possível”, afirmou.