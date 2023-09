Baixada aquece disputa por poder no PT do Rio de olho em 2024

A disputa por espaço na esquerda promete esquentar as divergências no PT do Rio até a eleição do ano que vem. E a Baixada Fluminense, uma das regiões mais populosas e, portanto, mais importantes eleitoralmente, será um dos focos. Nesta quinta-feira, 14, a deputada federal Benedita da Silva (PT/RJ) recebeu, no Rio, o vice-presidente do PV no Rio, André Lazaroni. Ele tenta destravar a escolha de José Camilo Zito (PV) como o candidato da federação PT, PV e PCdoB à Prefeitura de Duque de Caxias, maior cidade da região. Para isso, porém, terá que vencer a ala petista mais pragmática, encabeçada pelo deputado federal Washington Quaquá (PT/RJ), que tem ganhado força no diretório e aposta em uma aliança com o PDT na cidade.

Empossada recentemente como coordenadora-geral da Bancada Feminina na Câmara, Benedita teve votação importante no último pleito e é vista como um quadro histórico do PT no estado, além de ter boa interlocução com o eleitorado evangélico. No encontro, André Lazaroni buscou aderência ao nome escolhido por seu partido. E apesar de não ter deixado o local com um apoio explícito nesse cabo de guerra, ouviu da parlamentar que a federação é o melhor caminho para combater o bolsonarismo em Duque de Caxias, sem guerras internas.

A cidade, com pouco mais de 800 mil habitantes, é hoje governada por Wilson Miguel (MDB). Ele é tio do secretário de Infraestrutura do estado Washington Reis, ex-prefeito e um dos caciques locais, que apoiou Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Tal cenário aumenta a importância para o PT de vencer ali.

Para ter sucesso, o grupo de Lazaroni tem investido na ala mais ideológica do PT fluminense, que conta hoje com o deputado federal Lindbergh, com o apoio da presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann, e de Benedita. O grupo tem no secretário de Assuntos Federativos do governo federal, André Ceciliano, um dos principais articuladores, até pelo posto que ele ocupa, dentro do Ministério das Relações Institucionais, em Brasília.

Do outro lado, está Washington Quaquá, que tem ganhado força especialmente após o pleito de 2022 e tem perfil mais disposto a composições: as alianças com Eduardo Paes e com o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), são vistas por ele como prioritárias para 2024. Ele tem defendido em Caxias a candidatura do também parlamentar Marcos Tavares, único deputado federal eleito no Rio pelo PDT. Waguinho, no entanto, também já manifestou simpatia à candidatura de Zito, durante conversa com Lazaroni no lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no mês passado, no Theatro Municipal do Rio.

Apelo pela vice de Paes

Na capital, onde o PT integra a base do prefeito Eduardo Paes (PSD), a tendência é de um apoio à sua reeleição, inclusive pela aproximação entre o mandatário e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A sigla, no entanto, ainda tenta emplacar o vice na chapa de Paes, com lista de aspirantes que vai de Ceciliano ao filho de Quaquá, Diego Zeidan, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico Solidário da cidade. Outros secretários petistas, como Tainá de Paula e Adilson Pires, também são vistos como opções, embora a tendência seja que o prefeito escolha um nome de sua estrita confiança, como o deputado Pedro Paulo (PSD) — já que, se for reeleito, Paes deve deixar o cargo em 2026 para concorrer ao governo do estado.

