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Política

Bacellar nunca cogitou delação, diz defesa

Ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio foi transferido para penitenciária federal no Rio Grande do Norte

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 11h44
Presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União), é preso no Rio
Rodrigo Bacellar (União) está preso em penitenciária federal. (Redes sociais/Reprodução)
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A defesa do ex-deputado Rodrigo Bacellar (União), ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), nega que ele esteja negociando um acordo de colaboração premiada. O advogado Daniel Bialski, que coordena a equipe jurídica do ex-deputado, afirmou a VEJA que Bacellar nunca cogitou fazer uma delação.

O ex-todo-poderoso da Alerj foi transferido do Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio, para a penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Com isso, a logística das visitas da família e dos advogados ficou mais complexa.

A transferência foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da Operação Unha e Carne, que levou à prisão do ex-deputado. Bacellar chegou a ser colocado em liberdade, depois que a Assembleia Legislativa revogou a prisão preventiva, mas voltou a ser preso após a cassação do seu mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e econômico no caso Ceperj.

Ao mandar transferir o ex-deputado, o ministro justificou que, no Rio, Bacellar poderia usar o “prestígio institucional, rede de interlocutores, acesso a agentes econômicos e influência sobre estruturas públicas e privadas”.

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