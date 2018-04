“Lula continuava atordoado com o nocaute que acabara de sofrer no Supremo Tribunal Federalquando descobriu, já início da discurseira do vereador Eduardo Suplicy, que o que está péssimo sempre pode piorar. Ouçam a ameaça formulada pelo ex-senador: ‘Ao cumprimentar o Presidente Lula agora a noite, no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, transmiti a ele que quando ele for preso, disponho-me a acompanhá-lo e ficar com ele, até que ele tenha de fato direito de defesa, o que não lhe foi permitido perante o juiz Moro e no TRF-4‘.” Acompanhe o “1 Minuto com Augusto Nunes” no Podcast de VEJA: