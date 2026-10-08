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Política

Augusto Cury declara apoio a Flávio Bolsonaro e cobra compromisso com propostas

Escritor diz que decisão veio após conversa com o candidato e afirma que não participará de eventual governo: 'Meu apoio não é um cheque em branco'

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 18h51 | Atualizado em 8 out 2026, 18h58
Homem de meia-idade, óculos e terno azul-marinho, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em uma coletiva de imprensa. Microfones de diversas emissoras estão à sua frente, em um ambiente interno com parede clara e janela ao fundo
O candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury (Divulgação/Campanha/.)
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O escritor Augusto Cury anunciou nesta quinta-feira, 8, apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Segundo o ex-presidenciável, a decisão foi tomada depois de uma conversa entre os dois, na qual o senador se comprometeu publicamente com propostas defendidas pelo escritor para áreas como educação, saúde, empreendedorismo, agricultura e pacificação nacional. Cury recebeu 3,4 milhões de votos, o equivalente 2,89% do total.

Cury afirmou que a conversa ocorreu “olho no olho” e que decidiu apoiar Flávio depois de apresentar suas propostas e receber do candidato a disposição de incorporá-las à campanha. O escritor, porém, ressaltou que não pretende participar de um eventual governo e que manterá independência em relação ao candidato.

Ao anunciar o apoio, Cury também procurou estabelecer distância entre a decisão eleitoral e qualquer negociação pessoal. Segundo ele, não houve tratativa envolvendo cargos, privilégios ou vantagens. A cobrança pelo cumprimento dos compromissos assumidos, afirmou, continuará caso Flávio seja eleito.

“Meu apoio não é um cheque em branco. Apoio não é submissão! Se concordar, direi que concordo. Se discordar, direi que discordo”, disse.

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As propostas

O compromisso apresentado por Cury reúne oito prioridades. Entre elas está o fim da reeleição presidencial, com defesa da alternância de poder, além de mudanças nas áreas de saúde e educação.

Na saúde, o escritor defende a ampliação da telemedicina e do acesso à medicina moderna. Na educação, propõe a valorização dos professores e a melhoria dos salários. Também inclui entre suas prioridades a proteção integral às mulheres, com uso de tecnologia e medidas de enfrentamento à violência.

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Cury defende ainda o financiamento de até 10 milhões de microempresas, como forma de estimular o empreendedorismo e a geração de empregos, e o fortalecimento do cooperativismo, com apoio às cooperativas e à verticalização agroindustrial.

Na agricultura, a proposta prevê dobrar a produção sustentável de alimentos em dez anos. O oitavo eixo é a pacificação nacional, com a defesa de um governo voltado a brasileiros de diferentes posições políticas e o combate à corrupção.

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O escritor também afirmou que um eventual governo deverá prestar contas à sociedade e respeitar as instituições, os direitos humanos, as minorias, a liberdade de pensamento e o papel da oposição.

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Augusto Cury
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