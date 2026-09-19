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Política

Até onde vai a lealdade de Lula a Alexandre de Moraes

Histórico do presidente mostra que, dependendo da necessidade, ele não tem pudor de sacrificar aliados

Por Daniel Pereira 19 set 2026, 10h40
O presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes
O presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes (Joédson Alves/Agência Brasil)
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O relatório da Polícia Federal com detalhes da relação entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes deu tração à grave crise de reputação enfrentada pelo STF e se tornou peça-chave na campanha presidencial deste ano.

Empatado com o presidente Lula (PT) nas simulações de segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aproveitou a divulgação do documento da PF para desviar o foco do fato de ele ter pedido 134 milhões de reais ao antigo dono do Banco Master, supostamente para financiar a cinebiografia de Jair Bolsonaro.

O Zero Um também passou a reforçar a associação que a oposição faz entre Moraes a Lula, numa tentativa de transferir a rejeição do magistrado para o petista. Recentemente, o ministro do STF intermediou a reunião que selou a reaproximação do presidente com o comandante do Senado, Davi Alcolumbre. “Quem vota em Lula está votando em Moraes”, declarou o senador em ato de campanha, no feriado da Independência, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Blindagem e cálculo eleitoral

Por enquanto, a crise do Supremo deixa Flávio Bolsonaro no ataque e Lula na defensiva. Até aqui, o presidente reagiu como um equilibrista. Ele sabe que tem de condenar a degradação moral no tribunal. Ao mesmo tempo, foge de críticas diretas a Moraes e à própria Corte, com quem estabeleceu uma parceria estratégica em seu terceiro mandato, usada para tentar reverter dificuldades no Congresso.

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Ciente da indignação popular com as suspeitas sobre magistrados, Lula disse que ninguém está acima da lei e que juízes não podem usar os cargos para enriquecer. Ele também defendeu uma reforma do Judiciário.  Como Moraes se tornou o símbolo da crise e motor da propaganda eleitoral de Flávio Bolsonaro, o petista passou a argumentar que não foi ele o responsável pela indicação do magistrado, mas Michel Temer. 

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Ou seja: Lula ainda não largou a mão de Moraes. Ainda. O histórico do presidente mostra que, dependendo da necessidade, ele não tem pudor de sacrificar aliados. Quando o mensalão veio à tona, Lula disse que não sabia do esquema e afirmou ter sido traído. Pressionado, demitiu o companheiro José Dirceu da Casa Civil. Em 2026, Lula apoia a candidatura de Dirceu à Câmara, como forma de promover, segundo o presidente, uma reparação histórica. 

Quando a Lava Jato ganhou as ruas, petistas estrelados passaram a ser investigados. Então líder do governo no Senado, Delcídio Amaral dizia que Lula e o partido não estavam defendendo de forma adequada os correligionários e aliados sob investigação. “O PT enterra os seus em cova rasa”,  reclamava o senador, lembrando da possibilidade de retaliação daqueles que se sentiam abandonados.

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O próprio Delcídio acabou preso pela Lava Jato e depois fechou um acordo de colaboração em que implicava Lula no petrolão. Suas informações foram consideradas inconsistentes pela Justiça e não complicaram a situação jurídica do presidente, que foi sentenciado à cadeia por supostamente receber favores pecuniários de empreiteiras. 

Entre petistas predomina a avaliação de que a lealdade de Lula, mesmo com os mais próximos, tem limite: ela vale enquanto não atrapalhar o projeto político do presidente. Quando um governo ou uma eleição estão em risco, não há dificuldade para promover sacrifícios. Moraes será jogado aos leões caso Lula perceba que o ministro ameaçará ainda mais a sua reeleição.

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