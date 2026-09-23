As preocupações da Fazenda com a MP das Bets

A MP para endurecer as regras sobre as apostas on-line no Brasil deve ser encaminhada ao Congresso Nacional, em mais um gesto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao eleitorado às vésperas do primeiro turno das eleições.

O texto prevê restrições à publicidade e medidas contra os chamados cassinos virtuais, como o jogo do Tigrinho, mas não deve proibir as apostas esportivas.

Ainda que tenha a avaliação de que a iniciativa é meritória, a equipe econômica tem algumas preocupações com possíveis impactos trazidos pela medida.

O argumento dado nos bastidores sempre foi de que a preocupação não é a perda de arrecadação, mas de como as restrições podem fomentar o mercado ilegal.

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A leitura entre auxiliares do ministro Dario Durigan é que toda a inteligência de dados que eles estão criando com a Secretaria de Prêmios e Apostas vai acabar se perdendo a partir do estabelecimento da proposta.